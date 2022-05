CONSIGLIO REGIONALE: MERCOLEDI’ PROSSIMO IN AULA NORMA PER FUNZIONAMENTO ENTI

L’AQUILA – Il Consiglio regionale è convocato per mercoledì 1° giugno, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo.

All’ordine del giorno, il progetto di legge “Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati e disposizioni per valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse” e il provvedimento amministrativo “Riprogrammazione regionale delle Volumetrie residue derivanti dalla DCR n.110/8 del 2.7.2018”.

Successivamente saranno discusse le seguenti interpellanze: Attuazione degli obblighi in materia di trasparenza; Adeguatezza Piano Operativo Emergenza Comunale del Comune di Pescara in merito alla prevenzione incendi boschivi; Visita ispettiva Ospedale San Liberatore di Atri (TE); Situazione impianti di stoccaggio gas Fiume Treste Cupello (CH) – centrale di raccolta gas di Pineto (TE); Stato di attuazione delle disposizioni per la promozione e il sostegno dei Centri Antiviolenza e delle case di accoglienza delle donne maltrattate; Caratterizzazione del Presidio Ospedaliero “Renzetti”. All’ordine del giorno anche le seguenti Risoluzioni: Azioni di internalizzazione del personale sanitario delle cooperative in servizio presso le aziende sanitarie pubbliche che fanno capo al Servizio Sanitario Regionale; Potenziamento della rete dei Consultori pubblici; Ripristino taglio operato su fondo unico regionale Trasporti e rinnovo del CCNL del settore TPL su gomma.

Infine, sarà esaminata la Mozione su Attivazione percorsi di esenzione del ticket per la diagnosi precoce e per gli esami specifici a favore dei soggetti ad alto rischio genetico e con rischio eredo-familiare di tumore alla mammella, dell’ovaio, del pancreas, del colon-retto.