CONSIGLIO REGIONALE: NEL GIORNO DEDICATO A VITTIME DELLA MAFIA OK A LEGGE SU PREMIO BORSELLINO

L’AQUILA – Nella giornata dedicata al ricordo delle vittime della mafia, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il progetto di legge, per la partecipazione al Premio Borsellino.

La proposta era a firma de capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo

Il testo, tra l’altro, è stato illustrato questa mattina all’ex magistrato Giuseppe Ayala nel corso di un incontro con il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il prefetto dell’Aquila Cinzia Teresa Torraco.

“Con questa Legge abbiamo dato il giusto riconoscimento a una manifestazione, siamo alla 31a edizione, molto importante che è rivolta soprattutto alle nuove generazioni per sensibilizzarle al ricordo dei tanti martiri delle mafie che a oggi sono arrivati a 1.069. Si tratta di vittime di un’orrenda mattanza ed è giusto che i giovani conoscano le loro storie e il loro sacrificio per la nostra Nazione. In questo momento storico le mafie sono tornate alle origini, non più con mitra ed esplosivi ma appaiono più silenti e sembra che su questi fenomeni criminosi sia calato il sipario dietro il quale però loro continuano a tramare e operare. Pertanto, è indispensabile tenere sempre alte la guardia e la consapevolezza”, ha detto Febbo.