CONSIGLIO ABRUZZO, M5S: “SCAVALCATI DIRITTI OPPOSIZIONI”; SOSPIRI: “NESSUN FINANZIAMENTO A PIOGGIA”

L’AQUILA – “Quello che è successo oggi è inaccettabile”: scontro in Consiglio regionale in un clima di grande tensione tra il centrodestra guidato dal presidente, Marco Marsilio, di Fdi, che non era presente, e le opposizioni di centrosinistra e del Movimento Cinque stelle che hanno abbandonato l’Aula.

Ha spiegato il M5S, “siamo arrivati per discutere un ordine del giorno contenente alcune interpellanze e due progetti di legge su debiti fuori bilancio” e “ci troviamo invece davanti emendamenti intrusi, tanto che il presidente Sospiri per inserirli in discussione ha dovuto applicare una forzatura inaccettabile dell’Articolo 101, comma 3, del regolamento dei lavori”.

Ma il presidente Lorenzo Sospiri ha subito precisto: “Oggi abbiamo dato risposte concrete a settori fondamentali per l’economia abruzzese. Non è stata prodotta nessuna manovra che elargiva soldi a pioggia. Nessuna torta è stata spartita. Abbiamo applicato con criterio e responsabilità il Regolamento del Consiglio regionale dell’Abruzzo e consentito la validazione di emendamenti sostanziali”.

E ha chiarito il senso delle scelte politiche concretizzate in Aula e sottolinea, nel dettaglio, il contenuto dei provvedimenti approvati: “Iniziamo, con gesti concreti, a combattere la battaglia contro gli attuali e futuri rincari dell’energia e del gas. Diamo, infatti, la possibilità di utilizzare i terreni di risulta degli ex opifici per installare nuovi impianti da fonti rinnovabili. Per lo stesso principio, forniamo le adeguate risorse al complesso ‘Le Naiadi’ che serviranno a coprire i costi aggiuntivi per le spese energetiche e garantire così la continuità delle attività”.

“Diamo risposte concrete al mondo agricolo – ha sottolineato Sospiri – rispondendo alla richiesta dei Consorzi di bonifica di posticipare le elezioni dei propri organi al 30 novembre 2023 e diamo maggiore respiro per l’adeguamento della contabilità interna. Recuperiamo, inoltre, le spese di liquidazione del CRIVEA (Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo) e del Co.Tir (Consorzio per la Divulgazione e Sperimentazione delle Tecniche Irrigue), con una contribuzione di 120 mila euro. Tre milioni di euro vengono destinati al Programma di Sviluppo Rurale per AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), ed ancora 1 milione di euro per la messa in sicurezza e manutenzione delle strade Fucensi. Altri interventi sono destinati al sostegno delle Pro Loco e al potenziamento degli archivi documentali della Regione Abruzzo”.

“Nessuna indignazione quindi, ma atti sostanziali di cui questa Assemblea legislativa dovrebbe andare fiera”, ha concluso il presidente Sospiri.

Sempre dai banchi del M5S si è alzata la protesta del consigliere regionale Domenico Pettinari: “Quasi ogni giorno escono sui giornali inchieste che coinvolgono esponenti di centrodestra. Ora basta, la maggioranza deve rispondere e fare chiarezza in Aula. Per questo chiederò una seduta straordinaria del Consiglio regionale sulle vicende giudiziarie della coalizione di governo”.

Pettinari, con toni di voce piuttosto alti e concitati, rivolgendosi al presidente del Consiglio regionale ha invitato lo stesso “a non mandare alle opposizioni messaggi tesi a non intervenire con comunicati stampa sulle vicende giudizio”.

“Noi commentiamo come e quanto vogliamo – ha tuonato ancora Pettinari – La maggioranza non merita una opposizione fin troppo corretta, da oggi cambieranno tante cose. cominciamo con la richiesta di una seduta straordinaria sulle inchieste giudiziarie che riguardano il centrodestra”, ha concluso Pettinari quasi in un clima di campagna elettorale molto anticipata visto che in Abruzzo si voterà nella primavera del 2024.

M5S ABBANDONA L’AULA: “SCAVALCATI DIRITTI DELLE OPPOSIZIONI”

A spiegare le ragioni di questo gesto è il capogruppo Francesco Taglieri: “Quello che è successo oggi è inaccettabile, le prerogative delle opposizioni sono state completamente calpestate dal Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e da tutta la maggioranza”.

“Oggi siamo arrivati in Consiglio per discutere un ordine del giorno contenente alcune interpellanze e due progetti di legge su debiti fuori bilancio. Ci troviamo invece davanti emendamenti intrusi, tanto che il Presidente Sospiri per inserirli in discussione ha dovuto applicare una forzatura inaccettabile dell’Articolo 101, comma 3, del regolamento dei lavori del consiglio regionale. Non può essere più tollerabile che le modalità di quest’aula siano spesso quelle di utilizzare i progetti di legge come cavallo di troia per la distribuzione di milioni di euro senza alcun confronto con le opposizioni che, ricordiamolo, nel loro insieme rappresentano il 52% degli abruzzesi”.

“A prescindere da tutto, questo modo di lavorare rappresenta un precedente pericoloso per la conservazione del confronto democratico che sempre dovrebbe essere la strada da seguire, per questo abbiamo voluto dimostrare il nostro dissenso verso un modus operandi che non ci appartiene e non possiamo legittimare in alcun modo”, ha concluso.

CONSIGLIO REGIONALE, I LAVORI

Nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale, sono state discusse le seguenti interpellanze,

Chiarimenti in merito al depuratore di San Martino di Chieti Scalo; Contaminazione area Ex Fea – Via Lungomare Matteotti Pescara; Performance comparate della sanità regionale; Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie; Revoca dell’avvio del procedimento di nomina di un Commissario ad acta per l’attuazione dell’intervento di consolidamento e risanamento del dissesto idrogeologico, loc. “Mezzanotte”, nel Comune di Teramo.

L’Assemblea legislativa ha approvato una serie di provvedimenti amministrativi: “Bilancio Consolidato della Regione Abruzzo per l’anno 2016”; “Bilancio di previsione 2022/2024 – Annualità 2022 – II Variazione: Ricognizione economie e implementazione degli stanziamenti su capitoli di spesa obbligatoria”; “Bilancio Consolidato della Regione Abruzzo per l’anno 2017”.

Voto favorevole del Consiglio regionale anche per il progetto di legge “Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per l’implementazione del Progetto “INNOTRANS – Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions”.

Sono state approvate misure per lo sviluppo di fonti rinnovabili: al fine di agevolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili quale strumento di contenimento dei costi energetici e di sostegno del settore produttivo, l’Arap e il Consorzio per lo Sviluppo industriale Chieti-Pescara possono individuare le zone destinate a standard urbanistici ovvero individuate come aree di rispetto o zone filtro dai vigenti Piani Regolatori Territoriali per consentire l’installazione di impianti da fonti rinnovabili da parte di soggetti pubblici o privati.

Altri interventi riguardano disposizioni in materia di agricoltura: al fine di tutelare il patrimonio regionale del sito presso la sede del Cotir in liquidazione nonché di definire la procedura liquidatoria del Consorzio stesso e del Crivea in liquidazione, le maggiori entrate derivanti da partecipazioni della Regione Abruzzo a procedure concorsuali e afferenti le competenze del Dipartimento Agricoltura sono destinate ai suddetti interventi (importo complessivo di 120.245,57 euro).

Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili: nell’esercizio del bilancio di previsione 2022/2024 è autorizzata l’iscrizione delle entrate non ricorrenti derivanti dall’alienazione dell’impianto agroindustriale di Celano “Centro lavorazione e commercializzazione patate” (valore stimato 7.125.000). Le risorse sono destinate al finanziamento di alcuni interventi tra i quali: 3 milioni di euro per il Programma di Sviluppo Rurale; 1.900.000 euro per la progettazione e gli interventi per le sedi istituzionali regionali; contributi straordinari ai Comuni per la messa in sicurezza delle strade fucensi (210 mila euro per ciascuno dei Comuni di San Benedetto dei Marsi, Ortucchio, Trasacco, Pescina e Celano).

Prevista nel provvedimento anche l’interpretazione autentica dell’art.12 della L.R 33/2021: il contributo di 400 mila euro per l’anno 2022 al Comune di Chieti, è destinato alla copertura dei maggiori costi relativi al presone che costituiscono quota di primaria incidenza sulla spesa complessiva sostenuta dal concessionario di tpl.

Inoltre, per fronteggiare l’incremento dei prezzi dei prodotti energetici nonché dei costi per il riscaldamento la Regione provvede in via straordinaria per l’anno 2022 allo stanziamento in favore del complesso sportivo “Le Naiadi” di Pescara di risorse pari a 100 mila euro.

Approvato infine il progetto di legge per il “Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco derivante dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Trasacco per l’intervento denominato ‘Riqualificazione del campo sportivo comunale’.