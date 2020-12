CONSIGLIO REGIONALE, LUNEDI 21 DICEMBRE SEDUTA STRAORDINARIA: IN AULA ANCHE IL DEFR

L’AQUILA – Il Consiglio regionale è convocato in seduta straordinaria per lunedì 21 dicembre alle ore 10 nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo, con il seguente ordine del giorno: Interrogazione a firma del consigliere Domenico Pettinari (M5S) recante: “Utilizzo di dispositivi di illuminazione del bersaglio durante le attività notturne di controllo delle popolazioni di cinghiale”; Interpellanza a firma del consigliere Marco Cipolletti (M5S) recante: “Contenzioso Sagitta Immobiliare S.r.l./Regione Abruzzo – Risoluzione lite attraverso transazione ex art. 1965”; Interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci (Pd) recante: “Chiusura del Consultorio Familiare di Francavilla al Mare”; Interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci (Pd) “Attivazione della Uccp di Francavilla al Mare”; Interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci (Pd) recante: “Postazione medicalizzata 118 di Castiglione Messere Marino”; Interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci (Pd) recante: “Postazione medicalizzata 118 di Torricella Peligna e Lama dei Peligni”; Interpellanza n. 154 a firma del consigliere Silvio Paolucci (Pd) recante: “Utilizzo delle donazioni ricevute a sostegno del contrasto all’emergenza Covid-19”; Interpellanza a firma del consigliere Giorgio Fedele (M5S) recante: “Redazione e trasmissione al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, degli elenchi dei beneficiari delle borse di studio “Io Studio”; Interpellanza a firma del consigliere Pietro Smargiassi (M5S) recante: “Asl2 Lanciano- Vasto-Chieti, comportamenti posti in essere dal Direttore Generale Thomas Schael”; Interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri (M5S) recante: “Focolai Covid e carenze nella sanificazione negli ospedali “Renzetti” a Lanciano e “Bernabeo” a Ortona”.

Sempre lunedì 21 dicembre ma dalle ore 12 l’Assemblea legislativa procederà alla discussione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno: Documento di Economia e Finanza Regionale (Defr); nota di aggiornamento al Defr; “Milleproroghe” e altri provvedimenti licenziati dalle Commissioni. Martedì 22 dicembre, dalle ore 10 alle ore 14, la Commissione Bilancio procederà all’esame di merito con espressione del parere entro le ore 14. Alle ore 15 è in programma la seduta del Consiglio regionale per esaminare i documenti contabili (Legge di stabilità e Bilancio di previsione) con prosecuzione a mercoledì 23 dicembre e chiusura entro le ore 24.

