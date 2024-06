CONSIGLIO REGIONALE: OGGI IN AULA PROGETTO DI LEGGE SUL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO

L’AQUILA – Arriva oggi in consiglio regionale, convocato alle ore 11, il progetto di legge “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito” .

Un provvedimento in particolare caldeggiato dai promotori della campagna nazionale ‘“Liberi Subito”, dell’Associazione Luca Coscioni, con il supporto di oltre ottomila firme.

Prima di arrivare al voto la legge è stata sottoposta al vaglio del Collegio di garanzia regionale, che ne aveva sancito l’ammissibilità rispetto alla Costituzione e allo Statuto.

Successivamente la Commissione sanità del Consiglio regionale aveva iniziato a svolgere un ciclo di audizioni, la prima delle quali ha coinvolto Riccardo Varveri e Gianluca Di Marzio in qualità di promotori, con l’intenzione di sentire i rappresentanti dell’Associazione Luca Coscioni nonché i medici e i pazienti del territorio regionale.

“Come Promotori ci auguriamo che il Consiglio possa discutere e dibattere nel merito deliberando il rinvio in Commissione della proposta come accordato durante le audizioni, cosicché ci sia la possibilità di sciogliere i dubbi emersi nel dibattito, prima di tornare in Consiglio per una deliberazione definitiva il più presto possibile”.

All’ordine del giorno ci sono poi le seguenti interpellanze: “Situazione dell’hospice di Lanciano e della rete delle cure palliative in provincia di Chieti” (a firma del consigliere Silvio Paolucci); “Procedura di valorizzazione area Ex Fea – Via Lungomare Matteotti Pescara” (Antonio Blasioli); “Compartecipazione al Premio Internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzio” (Giovanni Cavallari); “Centri per l’impiego regionali” (Luciano D’Amico).