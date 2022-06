CONSIGLIO REGIONALE: OGGI IN AULA VOLUMETRIE DISCARICHE RIFIUTI E FUNZIONAMENTO ENTI

L’AQUILA Torna oggi a riunirsi il Consiglio regionale d’Abruzzo ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo.

All’ordine del giorno, il progetto di legge “Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati e disposizioni per valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse” e il provvedimento amministrativo “Riprogrammazione regionale delle Volumetrie residue derivanti dalla DCR n.110/8 del 2.7.2018”, relative all’ampliamento di alcune discariche di rifiuti.

Successivamente saranno discusse le seguenti interpellanze: Attuazione degli obblighi in materia di trasparenza; Adeguatezza Piano Operativo Emergenza Comunale del Comune di Pescara in merito alla prevenzione incendi boschivi; Visita ispettiva Ospedale San Liberatore di Atri (TE); Situazione impianti di stoccaggio gas Fiume Treste Cupello (CH) – centrale di raccolta gas di Pineto (TE); Stato di attuazione delle disposizioni per la promozione e il sostegno dei Centri Antiviolenza e delle case di accoglienza delle donne maltrattate; Caratterizzazione del Presidio Ospedaliero “Renzetti”.

All’ordine del giorno anche le seguenti risoluzioni: Azioni di internalizzazione del personale sanitario delle cooperative in servizio presso le aziende sanitarie pubbliche che fanno capo al Servizio Sanitario Regionale; Potenziamento della rete dei Consultori pubblici; Ripristino taglio operato su fondo unico regionale Trasporti e rinnovo del CCNL del settore TPL su gomma. Infine, sarà esaminata la Mozione su Attivazione percorsi di esenzione del ticket per la diagnosi precoce e per gli esami specifici a favore dei soggetti ad alto rischio genetico e con rischio eredo-familiare di tumore alla mammella, dell’ovaio, del pancreas, del colon-retto.