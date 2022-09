CONSIGLIO REGIONALE: OGGI SEDUTA CON PDL SU SERVIZIO PSICOLOGIA DI BASE E SOSTEGNI ALLA CULTURA

L’AQUILA – Conclusa la lunga pausa per la campagna elettorale, con consiglieri e assessori impegnati in piazze e comizi, torna oggi alle ore 15, il Consiglio regionale dell’Abruzzo. La convocazione era stata fissata alle ore 12, poi in rinvio.

A sedere sugli scranni anche l’assessore regionale Guido Liris, eletto deputato, e il capogruppo di Fratelli d’Italia Guerino Testa, entrambi di Fratelli d’Italia, che a breve dovranno lasciare l’incarico per andare a Roma.

L’assemblea esaminerà il progetto di legge sull’istituzione del servizio di psicologia di base e quello che intende introdurre nuove disposizioni in materia di promozione e sostegno alla cultura oltre a un provvedimento amministrativo riguardante il Programma Triennale della Viabilità Regionale 2008-2010 per la Provincia di Teramo.

Altro provvedimento amministrativo è quello sul “Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. Determinazioni in ordine al nuovo piano di rientro”. Inoltre, (red)

I lavori si apriranno con l’interrogazione su “Irregolarità degli atti amministrativi della ASL 02 Abruzzo. A seguire saranno discusse le seguenti interpellanze: “Ritardi per l’approvvigionamento del materiale rotabile ferroviario”; “Criticità del U.O di Cardiochirurgia del Pronto Soccorso ‘SS. Annunziata’ di Chieti”, “Discarica di rifiuti nel comune di Montazzoli (CH)”; “Criticità emerse ed azioni di contrasto REMS di Barete”.