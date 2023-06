CONSIGLIO REGIONALE: OK A POPOLI TERME E SCUOLE MUSICALI, IN AULA NUOVA COMMISSIONE SERVIZIO IDRICO

L’AQUILA – Approda oggi in Consiglio regionale il controverso provvedimento per l’istituzione di una sesta Commissione dedicata al servizio idrico integrato e ai cambiamenti climatici. Con la Lega che nella maggioranza è però contraria e andrà trovata una quadra.

L’aula ha intanto approvato all’unanimità il progetto di legge sulle scuole musicali, per istituire un apposito registro regionale che riconosca le importanti attività artistiche e musicali, proposto dal capogruppo della Lega, Vincenzo D’Incecco, e sottoscritto anche dai colleghi di partito Fabrizio Montepara, Antonietta La Porta e Simona Cardinali.

“Su mia proposta il Consiglio regionale riconosce e valorizza le scuole di musica, tutti gli operatori, le attività didattiche e fornire un utile strumento a garanzia della qualità dell’offerta educativa ed inoltre mette l’Abruzzo alla pari con le altre regioni che già da tempo hanno adottato un registro regionale. Ancora una volta questa maggioranza punta sull’istruzione, sul merito e sulla la crescita di giovani talenti attraverso la musica”. Così il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Vincenzo D’Incecco.

Ok anche al cambio di nome del Comune di Popoli in Popoli Terme. Ora la palla passa al ministero dell’Interno che dovrà emanare un apposito decreto.

“Era doveroso supportare questo progetto di legge specie per dar seguito ad una precisa e netta volontà dei cittadini che, il 7 maggio scorso tramite un referendum, hanno scelto di aggiungere “terme” nel nome della loro città. Ciò, da legislatore regionale, mi inorgoglisce perché evidenzia i nostri sforzi e gli investimenti messi sul campo necessari per sviluppare gli stabilimenti termali. Il nuovo nome senz’altro contribuirà al rilancio del paese, dal punto di vista turistico ed economico, con un brand da promuovere” così in una nota ancora Vincenzo D’Incecco.

In discussione anche la proposta di modifica al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale e nuove norme per la cultura.

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

I lavori si sono aperti con il confronto sui seguenti documenti politici: interrogazione del consigliere Stella su “Approvazione del piano regionale della mobilità ciclistica”; interpellanza del consigliere Pietrucci su “Potenziamento e elettrificazione linea ferroviaria Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona”; interpellanza del consigliere Blasioli su “Postazione 118 Caramanico Terme”; interpellanza del consigliere Smargiassi su “Carenza Holter pressori presso presidio ospedaliero San Pio di Vasto”; interpellanza del consigliere Pettinari su “Introduzione di nuovi farmaci (acido bempedoico – acido bempedoico + ezetimibe) nel prontuario terapeutico della Regione Abruzzo”; interpellanza dei consiglieri Pepe e Paolucci su “Determinazioni della Giunta regionale circa la grave situazione del comparto agricolo abruzzese aggravata dagli ultimi eventi meteorologici che hanno condizionato negativamente la condizione economica delle imprese agricole e zootecniche”; interpellanza del consigliere Paolucci su “Cofinanziamento regionale OS 2.4 del FERS Abruzzo 2021/2027 per la difesa del suolo e la messa in sicurezza delle dighe”.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NOMINE

Sarà esaminato il Provvedimento amministrativo che intende attuare una variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 con riferimento alle risorse assegnate dal “Fondo Unico Turismo”. Ultimo punto previsto dall’ordine del giorno, la designazione di due componenti della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.