CONSIGLIO REGIONALE: PAOLUCCI, “MAGGIORANZA VUOLE REINTRODURRE AUTO BLU PER VICEPRESIDENTI”

L’AQUILA – “La Regione Abruzzo valuta di ripristinare gli autisti per le auto blu ai due vicepresidenti del consiglio regionale. In un momento storico di grave difficoltà in cui sulle nostre scrivanie passano problemi che vanno dai tagli alla sanità ai rincari nei trasporti, parlare di autisti e auto blu da un’idea malsana dell’attività politica”.

A denunciarlo il consigliere regionale e capogruppo del Partito democratico, Silvio Paolucci. A beneficiare dell’eventuale reintroduzione delle auto blu sarebbero Marianna Scoccia di Noi moderati, per la maggioranza, e Antonio Blasioli del Partito democratico per l’opposizione.

Paolucci informa infatti che gli uffici competenti stanno verificando la disponibilità di mezzi e autisti. Le auto blu sono state tagliate di numero nel luglio 2012, con il presidente Gianni Chiodi, di Forza Italia.

“Nella scorsa legislatura – incalza Paolucci – i vicepresidenti non avevano sentito questa esigenza, la mancanza dell’autista non ha impedito il corretto esercizio delle loro funzioni istituzionali. Questo mentre la collera dei cittadini sale per gli aumenti dei biglietti dell’autobus. Non possiamo accettare, anche la sola idea, del ripristino di un privilegio tanto contestato. Non per una questione di spesa, intendiamoci, perché parliamo di cifre irrisorie, ma per un segnale sbagliato che la politica non può e non deve dare”. Il vicepresidente Blasioli, puntualizza Paolucci, è contrario alla reintroduzione.