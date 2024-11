CONSIGLIO REGIONALE: PIETRUCCI, “SIAMO DAVANTI AD UNA SIMIL DITTATURA DI MARSILIO”

L’AQUILA “Siamo davanti ad una nuova simil-dittatura in cui la maggioranza di Marsilio, di FdI, cerca di azzittire in tutte le commissioni e nel consiglio cassando discrezionalmente quasi tutti gli emendamenti della minoranza. Oramai in questa 12esima siamo sottoposto a questa situazione in cui negano le prerogative delle opposizioni”.

Così in consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, nel corso dei lavori del consiglio regionale in corso di svolgimento

“E’ una questione fondamentale – spiega ancora Paolucci – il rispetto allo stesso modo del regolamento tra maggioranza ed opposizione, non ci può essere un doppio binario, due pesi e due misure, e cioè i nostri sono dichiarati intrusi e non si possono discutere e quelli del centrodestra vengono ammessi. Accadrà in Aula con la variazione di bilancio, una vera e propria omnibus, che saranno allagata con emendamento alla legge che riconosce alcuni debiti fuori bilancio. Così le minoranze non potranno discutere e quindi per noi fare posizione non sarà possibile. Alzeremo le barricate contro queste gravi violazioni – conclude il capogruppo dem.

“A noi volevano cancellare le proposte e loro in Aula attaccheranno ad un debito fuori bilancio legato al consumo di chilometri della macchina si servizio di Marsilio un emendamento con fondi a pioggia – denuncia ancora Pietrucci.