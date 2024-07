L’AQUILA – La Conferenza dei Capigruppo, in previsione della pausa estiva, ha stabilito le date per la convocazione del Consiglio regionale che si riunirà, in seduta ordinaria, martedì 30 luglio e, eventualmente, martedì 6 agosto.

La Conferenza ha inoltre stabilito che le attività consiliari saranno sospese dal 13 al 23 agosto e riprenderanno secondo il calendario dei lavori delle Commissioni.