CONSIGLIO REGIONALE: RINVIATA COMMISSIONE VIGILANZA PREVISTA PER DOMANI

L’AQUILA – “Vista l’indisponibilità di alcuni auditi convocati in discussione sui punti iscritti all’ordine del giorno, a seguito di un confronto diretto con i relatori delle tematiche previste dalla convocazione, è stata rinviata ad altra data la seduta della Commissione di Vigilanza di Regione Abruzzo, fissata per la giornata di domani, giovedì 23 giugno. In accordo con la struttura di supporto e col calendario dei lavori del Consiglio regionale, verrà resa nota la nuova data di convocazione”. La comunicazione è del presidente della Commissione di Vigilanza Pietro Smargiassi.