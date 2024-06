CONSIGLIO REGIONALE: RINVIATA IN COMMISSIONE SANITA’ LEGGE SUL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO

L’AQUILA – Nella seduta mattutina del consiglio regionale è stato rinviato in Commissione Sanità “per consentire ulteriori approfondimenti”, il progetto di legge “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito” .su indicazione unanime dei gruppi di maggioranza e opposizione.

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha aperto la seduta di oggi con un minuto di silenzio in memoria di Thomas Luciani, il ragazzo ucciso a Pescara negli scorsi giorni

Un provvedimento in particolare caldeggiato dai promotori della campagna nazionale ‘“Liberi Subito”, dell’Associazione Luca Coscioni, con il supporto di oltre ottomila firme.

Prima di arrivare al voto la legge è stata sottoposta al vaglio del Collegio di garanzia regionale, che ne aveva sancito l’ammissibilità rispetto alla Costituzione e allo Statuto.

Successivamente la Commissione sanità del Consiglio regionale aveva iniziato a svolgere un ciclo di audizioni, la prima delle quali ha coinvolto Riccardo Varveri e Gianluca Di Marzio in qualità di promotori, con l’intenzione di sentire i rappresentanti dell’Associazione Luca Coscioni nonché i medici e i pazienti del territorio regionale.

All’ordine del giorno ci sono poi le seguenti interpellanze: “Situazione dell’hospice di Lanciano e della rete delle cure palliative in provincia di Chieti” (a firma del consigliere Silvio Paolucci); “Procedura di valorizzazione area Ex Fea – Via Lungomare Matteotti Pescara” (Antonio Blasioli); “Compartecipazione al Premio Internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzio” (Giovanni Cavallari); “Centri per l’impiego regionali” (Luciano D’Amico).