L’AQUILA – Aria di redde rationem oggi pomeriggio in consiglio regionale tra la maggioranza di centrodestra di Marco Marsilio, e le opposizioni di centrosinistra e Movimento 5 stelle.

A scatenare il durissimo scontro l’ostruzionismo attuato con successo dalle minoranze giovedì nel corso della prima commissione Bilancio chiamata all’esame del rendiconto 2021 e che libera un tesoretto di 14 milioni di euro: la seduta in consiglio, prevista lo stesso giorno, è stata rinviata appunto ad oggi.

Le opposizioni avevano chiesto con forza di destinare i fondi al sostegno di famiglie ed imprese per il caro bollette e come a loro avviso vorrebbe la maggioranza distribuire “contributi a pioggia ad amministrazioni ed enti amici”.

Non si è fatta attendere la durissima reazione del presidente Marsilio: “Solo uno scemo o chi fa propaganda, può pensare che sia, da sola, la Regione Abruzzo ad affrontare l’emergenza del caro energia, che l’intera Europa non riesce a risolvere. In consiglio non c’è nessuna marchetta e fondi a pioggia in arrivo, ed proprio questo che dà fastidio alle opposizioni, alle quali non consentiremo di bloccare oltre i lavori, applicando il regolamento”.

E ha rincarato la dose: “è arrivato il momento di raccontare la verità: quello che alla minoranza fa davvero saltare la mosca al naso è proprio il fatto che questa maggioranza non permetterà di trasformare l’assestamento di bilancio nell’ennesimo marchettificio, per fare tutti i contenti, ed proprio perché non abbiamo aperto alla trattativa tra le parti per accogliere qualche richiesta delle opposizioni e dare un po’ di mance ai loro consiglieri, che si è scatenata questa reazione inconsulta e irresponsabile”.

Da qui l’annuncio della tagliola: “gli esponenti delle minoranza in commissione hanno abusato del regolamento. E ora non intendiamo più tollerarlo, i presidenti delle commissioni e il presidente del Consiglio in aula utilizzeranno ciò che consente il regolamento, per impedire un ostruzionismo indecente irresponsabile, a tratti anche infantile e pagliaccesco. Se le opposizioni pensano di poter parlare 20 ore su ogni legge o di poter presentare decine di migliaia di emendamenti ad ogni articolo, se pensano di impedire a chi ha vinto le elezioni democraticamente, in un confronto libero e civile, di esercitare il diritto e il dovere di governare, ebbene: questo se lo devono togliere dalla mente”.

Assicura infine che nella finanziaria regionale non ci sarà nessuna “marchetta”: “i fondi andranno al trasporto pubblico locale, alle aziende del diritto allo studio universitario per fare le case dello studente a Chieti e Pescara, per la Protezione civile, per i pescatori a cui abbiamo garantito il de minimis. Poi ci sarà una piccola manovra inferiore al milione di euro per cultura, turismo e sport, per fare in modo che le risorse che si sono rese disponibili grazie agli accertamenti delle maggiori entrate e agli allineamenti contabili non vadano perse, in quanto vanno impegnate entro il 31 dicembre”.

A seguire un attacco a palle incatenate come reazione da parte di Pd, Abruzzo in Comune, Gruppo Misto e Legnini Presidente, ovvero da parte dei consiglieri Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Americo Di Benedetto, Marianna Scoccia e Sandro Mariani.

“Il Marsilio furioso attacca l’opposizione ma non risponde sulle priorità da noi sollevate. Siamo pronti a dare battaglia in Consiglio regionale perché in aula arrivino i problemi veri degli abruzzesi. Sulla gestione delle risorse della Sanità e le indagini giudiziarie esiste una profonda questione morale con evidente responsabilità politiche di questa destra”.

E ancora: Marsilio dive che “è finito il tempo delle marchette (per altro tutte della maggioranza), Marsilio, ma dimentica inchieste e accertamenti giudiziari che hanno aperto una profonda questione morale del rapporto tra potere pubblico e utilizzo delle risorse della sanità sotto il suo Governo Regionale”.

Il centrosinistra presenterà dunque tre emendamenti: il primo da ben 93,9 mln nel triennio a famiglie e imprese, per istituire a valere anche su fondi europei per fronteggiare i maggiori costi energetici

Un fondo che potrebbe essere immediatamente integrato con le altre risorse provenienti dai Fondi EU non ancora oggetto di impegni e pagamenti, per il quale siamo in attesa di conoscere i dettagli e le cifre, dopo l’impegno assunto dalla Capigruppo di effettuare una rapida ricognizione che, però, tarda ad arrivare e che potrebbe liberare decine e decine di milioni di euro.

Un secondo emendamento da 2 milioni di euro sempre contro il caro energia, ma questa volta per le associazioni sportive che per funzionare, soprattutto in inverno, hanno bisogno di energia per il riscaldamento, l’illuminazione, le attrezzature, gli spogliatoi.

Infine un terzo emendamento da 3 milioni di euro per rifinanziare la legge su Vita indipendente, a favore dei disabili, incrementando la disponibilità per l’anno 2022 per 3.000.000 di euro, per assicurare contributi alle famiglie che hanno in carico un disabile grave o gravissimo.

Pesantissime anche le reazioni del Movimento 5 Stelle, che con il capogrupppo Francesco Taglieri ha tuonato: “Sono inaccettabili le parole pronunciate dal presidente Marsilio verso le opposizioni del Consiglio regionale. Parole che dimostrano tutta l’arroganza di chi ormai non ha più la forza di governare e punta solo a screditare i propri avversari politici. Se il Presidente pensa che basti salire su un pulpito e senza contraddittorio lanciare sentenze e parole di odio verso chi, come il Movimento 5 Stelle, sta svolgendo una funzione pubblica nel pieno rispetto dei propri diritti costituzionalmente garantiti, si sbaglia di grosso”.

Notizia di ieri infine è l’ingresso in Fratelli d’Italia di Marco Cipolletti consigliere regionale del Gruppo Misto eletto nel febbraio del 2019 nella file del M5S. Si vocifera anche di un secondo consigliere di opposizione pronto a passare con il centrodestra.

IL PROGRAMMA DEL CONSIGLIO REGIONALE

All’ordine del giorno il Bilancio di previsione triennio 2023/2025 del Consiglio regionale; due progetti di legge che riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi al pagamento in favore della società in house “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” – Saldo annualità 2020 – per attività di supporto tecnico all’Autorità AUDIT nel “Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014/2020”, cofinanziato dall’Unione Europea, e i progetti Speedy e Future Medicine finanziati dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatic 2007-2013.

E ancora progetto di legge “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”.

Infine, sarà discussa la Risoluzione a firma dei consiglieri Blasioli, Paolucci, Pepe, Pietrucci, Di Benedetto, Mariani e Scoccia “Criticità e potenziamento UOC Chirurgia Generale a indirizzo Senologico dell’Ospedale “Bernabeo”.

All’ordine del giorno i seguenti documenti politici:

interpellanza a firma del consigliere Pietrucci recante: Programmazione, realizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo con riferimento alla sede unica a Pescara;

interpellanza d’iniziativa del consigliere Paolucci recante: Copertura h24 della postazione territoriale del sistema del 118 con medico a bordo nel comune di Castiglione Messer Marino (CH);

interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante: Incarichi di posizione organizzativa amministrativa Asl Pescara;

interpellanza a firma del consigliere Marcozzi recante: Affidamento della gestione del servizio di assistenza medica per codici bianchi e verdi presso il Pronto Soccorso del P.O. di Pescara;

interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante: Realizzazione di un Biodigestore a Piano di Sacco di Città Sant’Angelo;

interpellanza a firma del consigliere Pepe recante: Attuale situazione dei Servizi Assicurativi forniti dalla Regione Abruzzo per i risarcimenti dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica;

interpellanza d’iniziativa del consigliere Stella recante: Chiarimenti in merito ai ritardi della bonifica della ex discarica Villa Carmine di Montesilvano;

interpellanza d’iniziativa del consigliere Fedele recante: Interventi a favore dei Consorzi di Bonifica per spese energetiche.