L’AQUILA – Il presidente Lorenzo Sospiri, sentiti i Capigruppo, ha aggiornato la seduta del Consiglio regionale, prevista per oggi, a martedì 29 novembre, alle 15. Proseguono invece, a oltranza, i lavori della Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali” per l’esame del progetto di legge “Rendiconto Generale per l’esercizio 2021”.