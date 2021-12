CONSIGLIO REGIONALE: SI TORNA IN AULA DOMANI, IN COMMISSIONE LEGGE CONTRO SPOPOLAMENTO MONTAGNE

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Prima Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali”, martedì 14 dicembre, alle ore 10. I lavori commissariali prevedono l’espressione del parere finanziario sull’emendamento n. 6 presentato al progetto legge “Contributo per il sostegno dell’acquisto di dispositivi per contrastare l’alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”. A seguire, alle ore 10.30, in seduta congiunta con la Seconda Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”, sarà esaminato il p.l. “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna”.

Sempre martedì 14 dicembre, con inizio alle ore 15, è prevista la seduta del Consiglio regionale dell’Abruzzo che si riunirà nella sala “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila.

Mercoledì 15 dicembre, alle 10.30, è convocata la Terza Commissione “Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive” per la discussione dei seguenti progetti di legge: “Interventi a favore del mototurismo”, con le audizioni dei direttori dei dipartimenti turismo, ambiente, trasporti e agricoltura della Giunta; “Disciplina del sistema turistico regionale”, con le audizioni dell’assessore Daniele D’Amario e del direttore del Dipartimento sviluppo economico e turismo di Regione Abruzzo, Germano De Sanctis.