CONSIGLIO REGIONALE, SOSPIRI: “CORTE DEI CONTI CERTIFICA REGOLARITÀ RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI”

L’AQUILA – “Per il secondo anno consecutivo la Corte dei Conti attesta la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari per l’anno 2020, confermando la serietà di tutti i componenti l’Assemblea e la scrupolosità nella gestione delle economie di funzionamento”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, a margine dell’approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza della deliberazione che prende atto della positiva conclusione della fase di controllo della Corte dei conti.

“Il documento approvato – sottolinea Sospiri – da il via libera alla pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari, così come previsto per legge”.