CONSIGLIO REGIONALE: VENERDI’ IN COMMISSIONE ARRIVA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

L’AQUILA – Venerdì 21 novembre, alle ore 14, è in programma la seduta straordinaria della Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, convocata dal presidente Vincenzo D’Incecco, per l’esame della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, che acquisisce il “Bilancio di previsione triennio 2026-2028” del Consiglio regionale, su cui interverranno, Michela Leacche, direttrice Attività amministrativa dell’Ente, e il dirigente del Servizio Risorse finanziarie e strumentali, Marco Polidoro.

La Commissione dovrà poi esprimere il parere sulla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza su “Adozione dell’aggiornamento del manuale contenente ‘Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi’. Quarta Edizione 2024/2025” su cui sarà ascoltata Francesca Di Muro, direttrice Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale.

Seguirà infine il confronto sul progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 maggio 2025, n.18 (Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della formazione)”, su cui sarà sentita Stefania Valeri, direttrice del Dipartimento Avvocatura regionale e Attività legislativa della Giunta regionale. (red)