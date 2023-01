CONSIGLIO REGIONE: DOMANI NOMINA AD ASSESSORE DI QUAGLIERI AL POSTO DI SENATORE LIRIS

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta del Consiglio regionale convocato per domani, martedì 17 gennaio 2023, alle ore 12, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” con un solo punto all’ordine del giorno: “Conferimento deleghe. Presa d’atto delle dimissioni del Dott. Guido Quintino Liris e Nomina ad Assessore regionale del Dott. Mario Quaglieri“.

Mercoledì 18 gennaio, alle 10, nella Sala D’Annunzio. è in programma la seduta straordinaria della Commissione di Vigilanza per la richiesta di chiarimenti in merito alle procedure di conferimento di incarichi delle funzioni di coordinamento espletate dalla ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila.

Saranno ascoltati Nicoletta Verì, Assessore regionale con deleghe alla Salute e Pari opportunità; Ferdinando Romano, Direttore Generale della Asl 01; Anthony Pasqualone, segretario provinciale di L’Aquila Cgil-Fp; Antonio Santilli, segretario provinciale di L’Aquila Nursind; Simone Tempesta, segretario provinciale di L’Aquila Fials; Marcello Ferretti, coordinatore provinciale sanità dell’Aquila Cisl Fp.

Sempre mercoledì 18 gennaio, alle 11, si riunirà la Commissione di Inchiesta “Emergenza idrica in Abruzzo: stato delle infrastrutture e delle reti idriche, dispersioni idriche. Stato sulla governance dell’ERSI, delle Società di gestione operanti nell’ATUR e dell’ASSI. Sistema tariffario e futuri investimenti”. In programma le audizioni del presidente dell’Ersi Nunzio Merolli sulla relazione finanziaria della società di gestione; delle sigle sindacali (CGIL Abruzzo Molise, CISL Abruzzo Molise, UIL Abruzzo); dell’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso; del Comitato Cittadini Uniti, delegazione di Spoltore; di Elda Capriotti su emergenza idrica Chieti scalo. (red)