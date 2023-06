CONSIGLIO REGIONE: NUOVO OSPEDALE TERAMO, MARIANI CONSEGNA A MARSILIO TAPIRO E DOLLARI FINTI

L’AQUILA – Un tapiro e una mazzetta di dollari finti, per la mancata posa della prima pietra del nuovo ospedale di Teramo, e per “i fondi solo sulla carta”.

A consegnarli al presidente della Regione Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, è stato il consigliere regionale di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, teramano. Il siparietto è andato in scena nel corso dell’ultimo consiglio regionale. Mariani ha duramente attaccato la maggioranza di centrodestra per le sue politiche sanitarie e per i contenuti “vaghi e non discussi”, della nuova rete ospedaliera regionale, arrivata a meno di un anno dalle elezioni, e che per Mariani penalizza fortemente la sua provincia, in particolare l’ospedale di Giulianova.

Ha poi lanciato bordate sulle liste d’attesa parlando “dei medici sempre più preoccupati perché non riescono a operare pazienti malati di cancro che rischiano la metastasi” E aggiungendo con parole intinte nel fiele: “tanto lei presidente torna a Roma e si fa curare a Roma, e lo so che le dà fastidio chi lo ricorda”.

Ha poi aggiunto, “ogni volta ripetete la storiella che la colpa è di quelli che c’erano prima. Ma quando finisce, presidente, il vostro foglio rosa? Si sta per tornare al voto, e voi ancora parlate di responsabilità di quelli che c’erano prima?”

Infine un passaggio dedicato alla tecnica politica: “lei presidente Marco Marsilio ha un metodo ben precisa, non replica mai sui giornali, per non dare risonanza alle critiche, come facevano i democristiani, come hanno insegnato a me quanto ho iniziato la mia attività politica, a 16 anni. Quindi lei Marsilio è il più democristiano di tutti. Poi basta aggiungere che la colpa è sempre di qualcun altro, che non è mai successo niente infine accusare le opposizioni di fare sciacallaggio”.

IL VIDEO

