CONSIGLIO REGIONE: OGGI IN AULA TASSE AUTOMOBILISTICHE ED ESONERO SPESA SANITARIA MILITARI E AGENTI

L’AQUILA – Torna oggi a riunirsi in consiglio regionale d’Abruzzo, convocato dal presidente Lorenzo Sospiri, Forza Italia alle ore 15.

Numerosi i progetti di legge iscritti all’ordine del giorno: sulla “Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese”, in materia di “tasse automobilistiche regionali”, e ancora “l’esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle forze armate, delle forze di polizia della protezione civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della polizia locale”, infine il contributo per il “sostegno all’acquisto di dispositivi per contrastare l’alopecia secondaria attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”.

Si discuterà poi della risoluzione del consigliere del Partito democratico Antonio Blasioli per il ripristino dei fondi del Masterplan per la strada “Mare e monti” da Loreto Aprutino a Penne, in provincia di Pescara.