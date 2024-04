CONSIGLIO REGIONE: OGGI PROGRAMMA DEL MARSILIO BIS, COMITATI CONTRO RADDOPPIO FERROVIA ALL’EMICICLO

L’AQUILA – La presentazione delle linee programmatiche di governo da parte del riconfermato presidente della Regione, Marco Marsilio di Fratelli d’Italia e la presa d’atto delle surroghe che darà il via libera all’accesso in Consiglio di cinque nuovi Consiglieri regionali.

Questi i due punti all’ordine del giorno del consiglio regionale convocato per oggi a partire dalle ore 11, il secondo della XII legislatura.

Entreranno oggi in carica dunque ufficialmente e con piena titolarità, per Fratelli d’Italia i consiglieri Maria Assunta Rossi al posto dell’assessore Mario Quaglieri, Marilena Rossi al posto di Umberto D’Annuntiis, Francesco Prospero per Fratelli d’Italia, al posto di Tiziana Magnacca, per la Lega Carla Mannetti per la Lega, al posto di Emanuele Imprudente, per Forza Italia Antonietta La Porta al posto di Roberto Santangelo.

Tra le surroghe, sotto i riflettori è quella di Quaglieri, alla luce dell’esposto all’Anac del Pd per una presunta incompatibilità nel suo essere assessore al bilancio, sia in questa che nella legislatura precedente, in cui è stato anche presidente commissione sanità, e il suo continuare ad esercitare la professione di medico chirurgo nelle cliniche private convenzionate.

Ad animare la seduta sarà però l’invito fatto dal Pd, di venire all’emiciclo, ai comitato cittadino Comferr che contestano con forza il progetti di raddoppio della ferrovia nei tratti di Chieti Interporto-Manoppello e Manoppello-Scafa, e chiedono una variante capace di salvare edifici residenziali e commerciali e che non stravolga l’assetto urbano del territorio. Proprio oggi all’Aquila alle 15 a Palazzo Silone si terrà la conferenza stampa che riguarderà lo stesso tema con sindaci, amministratori e vertici di rfi.

Sullo sfondo la partita non chiusa della nomina del sottosegretario di giunta, congelata dal presidente Marsilio. La postazione dovrebbe andare a Daniele D’Amario di Forza Italia, alla luce del 13,4% preso il 10 marzo. Ma anche la Lega, che ha preso il 7,5% non si accontenta del solo assessorato con la vicepresidenza della Regione, per Emanuele Imprudente. E allora la partita si dovrà spostare necessariamente sulle presidenze delle commissioni permanenti, a cominciare da quelle più pesanti che sono la prima commissione Bilancio e la quinta commissione Salute, Lavoro e Cultura. Ma anche gli enti regionali, e i pezzi pregiati sono la Tua, l’Arap e la Fira.

Anche nel Pd non tutto è rose e fiori: il capogruppo del Partito democratico sarà infatti ancora una volta il chietino Silvio Paolucci, vice presidente del consiglio sarà il pescarese Antonio Blasioli, Mentre il Movimento 5 stelle ha ottenuto la postazione di segretario dell’ufficio di presidenza, per la pescarese Erika Alessandrini, il teramano Sandro Mariani avrà la presidenza della Commissione vigilanza, l’unica che spetta alle minoranze.