CONSIGLIO: SOSPIRI, “LA NOTTE PIU’ PRODUTTIVA DEGLI ULTIMI MESI, TUTELATA LA FINANZA REGIONALE”

L’AQUILA – “È stata la notte più produttiva degli ultimi mesi di attività consiliare. Una maratona di 24 ore che ha visto confronti, anche duri, tra tutte le compagini politiche del Consiglio. Una dialettica sana, democratica, che nel rispetto delle posizioni ha portato a dare un segnale forte all’Abruzzo”.

Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, a conclusioni dei lavori dell’Assemblea Legislativa e aggiunge: “Portiamo a casa la migliore manovra finanziaria, a tutela dei conti regionali, che individua, con qualche sacrificio, le risorse utili a mitigare il disavanzo sanitario. Un rendiconto 2024 approvato. Un assestamento al bilancio che, nonostante alcune ridefinizioni, restituisce respiro alle principali istituzioni culturali regionali e ai cittadini più fragili. E poi, con il buon senso dei Capigruppo, abbiamo deciso di non rimandare le importantissime riforme sul settore delle attività produttive (Arap) e dei servizi per l’impiego (Aral). Affrontiamo questi pochi giorni di pausa estiva con la consapevolezza di aver fatto del nostro meglio. Ringrazio le opposizioni, le strutture del Consiglio, tutti gli assessori della Giunta e il presidente di Regione Abruzzo, per aver dimostrato serietà e senso del dovere, garantendo presenza in Aula e sostanza nei contenuti. Infine, porgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro alla neoeletta Garante dei minori, Alessandra De Febis“, conclude Sospiri.