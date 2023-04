CONSORZI BONIFICA ABRUZZO: MARCOZZI, “SITUAZIONE GRAVE, ORA COMMISSIONE IN CONSIGLIO REGIONALE”

PESCARA – “La grave situazione in cui si trovano i Consorzi di Bonifica in Abruzzo, l’estate alle porte e il conseguente rischio di siccità, richiedono una reazione immediata: l’istituzione della Commissione dedicata in Consiglio regionale. La proposta, a mia prima firma, è già stata depositata e mi auguro che possa arrivare all’approvazione nel minor tempo possibile. Prima iniziamo e meglio sarà per tutti, soprattutto per i cittadini che potranno contare su un presidio fisso che si occupi di acqua tutti i giorni dell’anno, affrontando i problemi e proponendo soluzioni”.

Così Sara Marcozzi, Consigliere regionale indipendente. “Era il primo aprile 2022 – prosegue Marcozzi – quando ho depositato la richiesta di istituzione della Commissione d’inchiesta sull’Emergenza Idrica. Oggi a un anno esatto di distanza posso dire che, grazie al lavoro che abbiamo svolto, sono stati raggiunto tanti obiettivi importanti. Abbiamo riportato il tema dell’acqua al centro del dibattito politico regionale; abbiamo creato le condizioni affinché le sei società di gestione abruzzesi possano collaborare in maniera costruttiva, superando divisioni che rappresentavano un freno nella gestione efficace del servizio idrico; abbiamo scattato una fotografia chiara della situazione esistente e delineato gli scenari futuri per ottimizzare a 360 gradi l’utilizzo dell’acqua”.

“Inoltre – continua – partendo con largo anticipo, abbiamo dato alla nostra regione un vantaggio nella programmazione degli interventi. Il Governo ha fatto partire i lavori di una Cabina di regia sul tema siccità nei primi giorni di marzo, noi abbiamo già un documento pronto frutto della Commissione d’Inchiesta. Una mole di lavoro condiviso che non può essere dispersa adesso, con le gravi emergenze che ci troveremo ad affrontare da qui al futuro”.

“Confido nella sensibilità di tutto il Consiglio regionale, che ha già dato prova di non sottovalutare questa tematica, e spero che si arrivi all’approvazione della Commissione permanente sul Servizio Idrico e sui Cambiamenti Climatici nel minor tempo possibile. Nessun Consiglio regionale in Italia, ad oggi, ha un organo di questo tipo. L’Abruzzo può essere capofila anche sotto questo punto di vista, mettendo a sistema tutte le parti in causa e lavorando con lungimiranza”, conclude Marcozzi.