CONSORZI DI BONIFICA: IMPRUDENTE, “FINANZIATI PROGETTI DA 8 MILIONI PER INFRASTRUTTURE GREEN”

L’AQUILA – Un investimento da quasi 8 milioni di euro che mette al centro la tutela dell’ambiente, l’adattamento ai cambiamenti climatici e una gestione sostenibile delle risorse naturali.

È questa la cornice entro cui si collocano le risorse che la Regione Abruzzo ha destinato ai Consorzi di bonifica, attraverso il bando SRD08 – “Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali” del Complemento di sviluppo rurale (CSR) Abruzzo 2023–2027: la graduatoria, pubblicata di recente, prevede il finanziamento di cinque interventi strategici distribuiti sull’intero territorio regionale.

I progetti sono volti a realizzare, adeguare e ampliare infrastrutture a servizio delle imprese agricole e delle comunità rurali, puntando su opere con una chiara valenza ambientale. Gli investimenti mirano in particolare a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, a favorire la decarbonizzazione delle attività legate alla gestione dell’acqua e a rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso un uso più efficiente e sostenibile delle risorse naturali.

Previsti, tra l’altro, la realizzazione e il potenziamento di invasi e vasche di accumulo, anche per la raccolta delle acque piovane e superficiali, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle risorse idriche, limitando le dispersioni e aumentando la disponibilità d’acqua nei periodi di maggiore siccità. Accanto a questo, sono previsti interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici a servizio delle infrastrutture consortili, in modo da abbattere i consumi energetici da fonti fossili e ridurre l’impronta carbonica dei sistemi irrigui, attraverso l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e il contenimento dei consumi energetici.

Le opere interessano tutti i bacini dell’Abruzzo, dai comprensori del Teramano e dell’Aquilano fino alla Marsica, alla Val di Sangro e al Pescarese, e integrano la mitigazione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, contribuendo a una gestione più resiliente del territorio di fronte agli effetti del cambiamento climatico.

“Queste risorse – dichiara il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – confermano la scelta della Regione di investire in modo strutturale sui Consorzi di bonifica, che svolgono un ruolo strategico nella gestione della risorsa idrica e nella tutela del territorio. Con questi interventi puntiamo a rendere più efficienti e moderne le infrastrutture, migliorare l’uso dell’acqua e rafforzare la capacità di risposta ai cambiamenti climatici. Rendere più efficaci i sistemi irrigui e di bonifica significa sostenere concretamente le imprese agricole, ridurre gli sprechi e costruire condizioni di adattamento durature a beneficio delle comunità rurali e dell’ambiente”.

“Con la pubblicazione della graduatoria – afferma ancora Imprudente – si avvia la fase attuativa degli interventi finanziati sul territorio, concludendo il percorso di un bando che ha centrato pienamente l’obiettivo, consentendo alla Regione Abruzzo di utilizzare integralmente le risorse disponibili. Un risultato che conferma quanto una gestione efficace dei fondi europei sia fondamentale per trasformare le risorse in interventi concreti per il territorio, sostenendo la transizione ecologica delle aree rurali e coniugando sostenibilità ambientale, tutela delle risorse naturali e competitività del sistema agricolo regionale”.

Di seguito il dettaglio degli interventi finanziati:

1. CONSORZIO BONIFICA NORD​1.557.152,13 €

Progetto di rifacimento della rete irrigua consortile denominata linee A, D e C e installazione impianto fotovoltaico con sistema di accumulo su area e fabbricati di pertinenza della vasca di Pagliare.

2. CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO​1.590.146,33 €

Progetto di rifacimento delle infrastrutture del Consorzio di Bonifica Interno: 1)Vasca di accumulo di Torre dei Nolfi nel Comune di Bugnara; 2) Vasca di accumulo nel Comune di Ofena; 3) Sistemazione idranti dell’impianto irriguo “Sagittario 2”; 4) Sistemazione canale irriguo “Riga di Mezzo” tra le frazioni di Tempera e Paganica del Comune di L’Aquila; 5) Sistemazione canale irriguo in Via degli Opifici nella frazione di Bazzano del Comune di L’Aquila ed istallazione impianto fotovoltaico su area e fabbricati di pertinenza della vasca di accumulo dell’impianto irriguo “Sagittario 2” tra i comuni di Bugnara ed Introdacqua.

3. CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 1.492.738,16 €

Progetto per la realizzazione di investimenti in dispositivi elettronici e contatori degli impianti irrigui in gestione al Consorzio di Bonifica Ovest (Comprensorio di Avezzano – Celano) – Lotto 1

4. CONSORZIO DI BONIFICA SUD 1.573.685,86 €

Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali, produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficientamento delle infrastrutture irrigue in Val di Sangro

5. CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO 1.593.900,01 €

Realizzazione impianto fotovoltaico per autoconsumo in via Liri e manutenzione straordinaria canale principale sx Pescara.