CONSORZIO BONIFICA CENTRO: CONMMISSARIO ILLUSTRA LAVORI E INVESTIMENTI DALL’INSEDIAMENTO AD OGGI

PESCARA – Le attività messe in campo dal Commissario del Consorzio di Bonifica Centro, Daniela Valenza: questo l’oggetto della riunione che venerdì si è tenuta a Piazza Unione a Pescara, con i sindaci dei comuni di Popoli, Nocciano, Pianella, Rosciano, Alanno, Spoltore ed il vice sindaco di Cepagatti.

A seguire le più importanti misure: “avviato i lavori di riparazione della vasca 3 per ripristinare il miglior servizio sul comune di Pianella e Loreto Aprutino”; “avviato il processo per allungamento della concessione idrica al fine di fornire per periodi più lunghi di 6 mesi l’acqua ai consorziati, nonché, di avere intrapreso ogni azione nei confronti di ENEL allo scopo di scongiurare che quest’ultima possa sospendere l’erogazione idrica”; “avviato la modifica al “regolamento per la riscossione diretta delle entrate” per aumentare i periodi di rateizzazione dei tributi maggiori modificando quelli di 10 a 16 mesi e quelli di 12 a 24 mesi”;

E ancora: “avviati 27.000.000,00 di euro di lavori e chiesti finanziamenti per ulteriori 98.000.000,00 euro per il rifacimento delle infrastrutture idriche, nonché, chiesti (sulla piattaforma PNIISSI), 5.000.000,00 di euro per l’efficientamento idrico con l’installazione di misuratori di 4^ generazione”.

Infine “individuati 1.000.000,00 euro da destinare al dragaggio della Diga di Penne in modo da aumentarne le potenzialità in termini sia di manutenzione idraulica del territorio sia in termini di capacità di accumulo idrico da destinare alla distribuzione dell’acqua. La Diga è al servizio dei Comuni di Penne, Loreto Aprutino, Pianella, Moscufo, Cappelle Sul Tavo, Montesilvano, Città Sant’Angelo e Collecorvino.