CONSORZIO DI BONIFICA, TERMINATI I LAVORI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CELANO

CELANO – Sono terminati i lavori, commissionati dal Comune di Celano, di Strada 12 e Strada 13.

L’opera prevedeva la ripulitura e la risagomatura dei fossi e canali, presenti sul territorio di Celano, iniziata a fine settembre, in occasione della giornata nazionale “Puliamo il mondo”, promossa da Legambiente e accolta dal Consorzio di Bonifica Ovest, in ambito di tutela e salvaguardia dell’ambiente in materia di rifiuti abbandonati.

I lavori, che rientrano tra le attività principali svolte dal Consorzio, hanno riguardato l’espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, comprese le operazioni di dragaggio, tracciamenti, aggottamenti ed eventuale deviazione dell’acqua, taglio e depezzamento della vegetazione, anche se di alto fusto, insistente sul fondo stradale e nelle scarpate, il deposito sui cigli del materiale di risulta prelevato e lo spostamento o trasporto dello stesso nel luogo di smaltimento. Il risultato delle operazioni svolte ha portato ad un’evidente ripristino della carreggiata stradale edal riefficientamento dello scolo dei canali laterali.

Le operazioni di decespugliamento hanno visto l’utilizzo di un trattore dotato di “trincia forestale”.

Il compito principale del Consorzio riguarda la manutenzione delle opere idrauliche e la relativa bonifica, di conseguenza non è imputabile all’attività consortile la manutenzione delle strade, compresi i fossi laterali, che rientrano esclusivamente tra gli interventi programmati dalle amministrazioni di competenza.