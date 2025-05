CONSORZIO DI BONIFICA ATERNO SAGITTARIO: SARA’ ANNULLATA LA TASSA IDRAULICA. ESULTANO I SINDACI

PRATOLA PELIGNA – I sindaci della Valle Peligna esprimono soddisfazione per l’impegno assunto dal presidente del Consorzio di Bonifica Aterno-Sagittario di proporre al consiglio l’annullamento della cosiddetta tassa idraulica. Si tratta di un passo importante, che arriva dopo settimane di confronto e pressione da parte dei sindaci, compatti nel difendere i cittadini da un’imposizione ritenuta ingiusta e priva di reale fondamento. I sindaci sono quelli dei Comuni di Bugnara, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Vittorito, Raiano, Roccacasale, tutti dell’aquilano.

Nel corso dell’incontro, il presidente ha illustrato alcune motivazioni che avevano portato all’introduzione del contributo. Tuttavia, riconoscendo le criticità sollevate dai territori, ha condiviso con noi l’opportunità di rivedere il provvedimento e ha annunciato che porterà al prossimo consiglio del Consorzio la proposta formale di annullamento della tassa. “Ringraziamo il presidente per l’ascolto e l’attenzione dimostrata, e per aver scelto di aprire un dialogo costruttivo con le amministrazioni locali. Questa è una vittoria del territorio, dei cittadini e di una politica che sa fare squadra, che si espone, che lavora con serietà e determinazione per il bene comune. Resteremo vigili e continueremo a far sentire la nostra voce per difendere sempre gli interessi delle nostre comunità”, dicono i sindaci.