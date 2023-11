CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO, PRESENTAZIONE LISTA “CONSORZIO NUOVA ERA” PER ELEZIONI 26 NOVEMBRE

SULMONA – “In previsione delle prossime elezioni consortili di domenica 26 novembre per il rinnovo degli organi di amministrazione al Consorzio di Bonifica Interno dopo un lungo periodo di commissariamento, tutti i consorziati sono invitati a partecipare alla presentazione dei candidati della lista ‘Consorzio nuova era’ e degli impegni programmatici che la stessa intende realizzare nel corso del mandato elettorale, venerdì 10 novembre, alle ore 18, presso Spazio Pingue, a Sulmona (L’Aquila), in via Lamaccio”.

Così in una nota, dove si spiega che la Legge 45/2019 ha notevolmente modificato molti aspetti della gestione dei Consorzi: dall’introduzione del Consiglio di amministrazione, alla sostanziale riduzione dei poteri affidati al Comitato amministrativo (deputazione amministrativa), alla divisione dei compiti tra gli organi di indirizzo e controllo affidato agli eletti, alla gestione affidata al direttore e alla struttura amministrativa.

“Le tre proroghe sono state molto utili perché hanno consentito di mettere in evidenza i gravi problemi economici e finanziari provocati dalle gestioni ‘allegre’ delle passate amministrazioni ma grazie all’ottimo lavoro della commissaria Adelina Di Pietroleonardo è stato redatto un piano industriale che ha l’ambizione di riordinare i conti attraverso una gestione oculata delle risorse e lo sfruttamento delle molteplici potenzialità dell’Ente”.

“Al fine di dare continuità al lavoro svolto e ben consapevoli delle notevoli complessità, un gruppo di consorziati ha proposto la propria candidatura per garantire la legalità, la trasparenza e l’efficienza della gestione, a tutela dell’interesse dei consorziati”, conclude la nota.