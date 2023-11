CONSORZIO DI BONIFICA OVEST, ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE IL 26 NOVEMBRE: LE LISTE

AVEZZANO – Gli otto membri del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Ovest verso il rinnovo.

Il diritto di voto potrà essere esercitato da coloro i quali sono in regola con il contributo consortile con riferimento agli avvisi di pagamento per l’anno 2023, comunque comunicati. Le elezioni si terranno domenica 26 novembre, dalle ore 7 alle ore 22.

Le operazioni di voto potranno essere espletate nei seguenti luoghi: Seggio numero 1 (Comune di Avezzano) presso i locali dell’ex Arssa in Piazza Torlonia, 91. Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste degli aventi diritto per il solo Comune di Avezzano. Seggio numero 2 (Comune di Celano) presso l’ex plesso scolastico di Borgo Strada 14 e possono votare gli elettori iscritti nelle liste degli aventi diritto nei Comuni di Celano, Aielli, Cerchio e Collarmele. Seggio numero 3 (Comune di Trasacco) presso l’aula consigliare del Comune, nei locali dell’ex Pretura, in via Cavour e possono esprimere la propria preferenza gli aventi diritto nei Comuni di Trasacco e Luco dei Marsi. Seggio numero 4 (Comune di San Benedetto dei Marsi) presso la Biblioteca Comunale in Piazza D’Arpizio.

Gli aventi diritto sono gli iscritti nei Comuni di San Benedetto di Marsi, Pescina e Ortucchio. Le liste di candidatura, accettate e validate, a seguito di delibera commissariale, dell’8 novembre 2023 sono così rappresentate: Lista 1 “Uniti per la bonifica e l’irrigazione” (Coldiretti/Cia), sezione 1 Contestabile Carmine; sezione 2 Di Berardino Gino, Felli Angelo, Pietrantoni Fabrizio, Santilli Alessandro; sezione 3, Cofini Angelo, Di Benedetto Salvatore, Fina Franco; LISTA 2 “Confagricoltura L’Aquila”, sezione 1, Venditti Nicola; sezione 2, Alfonsi Pasquale, Cofini Antonina, Colangelo Francesco, Dimarcoberardini Domenico; sezione 3, Ciocci Gino, Di Pasquale Giancarlo, Annibale Iacutone, Settimio Dino.

Tutte le indicazioni in merito possono essere consultate sul sito www.bonificaovest.it nella sezione “Elezioni”.