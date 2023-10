CONSORZIO DI BONIFICA OVEST, VERSO ELEZIONI RINNOVO CARICHE: BANDO COMPONENTI SEGGI

AVEZZANO – Si avvicina la data del rinnovo delle cariche del Consorzio di Bonifica Ovest, Bacino Liri – Gagliano, che ha sede ad Avezzano (L’Aquila). A seguito della indizione delle elezioni, è stato pubblicato sul sito dell’omonimo Consorzio il bando per la selezione dei componenti dei seggi.

Le elezioni avranno luogo domenica 26 novembre, come da delibera commissariale. Il commissario del Consorzio di Bonifica Ovest, Danilo Tarquini, procederà alla selezione, e successiva nomina di 16 componenti effettivi (oltre 4 membri supplenti), da assegnare ai 21 seggi elettorali che saranno distribuiti nei comuni di Avezzano, Celano, San Benedetto dei Marsi e Trasacco, tutti nella provincia dell’Aquila. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato entro le ore 24 del 31 ottobre 2023.

Il Consorzio di Bonifica Ovest proviene dalla soppressione del Consorzio di Bonifica del Fucino, ed opera in materia della difesa idraulica e del territorio per garantire una maggiore sicurezza dai rischi di allagamenti, per la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e naturali, l’irrigazione e la valorizzazione del territorio.

I requisiti richiesti, le modalità di iscrizione al bando e tutte le disposizioni possono essere consultate cliccando sul link di seguito: riportato:https://www.bonificaovest.it/docs/elezioni/Allegato%20Delibera%20Comm%20n%2022%20del% 2013102023.pdf