CONSORZIO PUNTO EUROPA/ SEICENTO AMMINISTRATORI AL CORSO SU COME “TROVARE FONDI IN UE PER I COMUNI”

TERAMO – Il Consorzio Punto Europa, che gestisce il Centro della Commissione Europea Europe Direct Abruzzo in partenariato con l’Associazione L’Abruzzo in Europa, e ANCI Giovani Abruzzo, al fine di favorire la conoscenza e l’accesso alle innumerevoli opportunità di finanziamento offerte dalla nuova programmazione europea 2021-2027 e dai nuovi fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rilevata la crescente richiesta da parte degli enti di formare figure in grado di intercettare tali importanti risorse per lo sviluppo territoriale, stanno organizzando un ciclo di incontri online aventi ad oggetto la Programmazione europea 2021-2027 e un Corso di Europrogettazione dedicato agli Amministratori della Regione Abruzzo, ai dipendenti pubblici e ai professionisti interessati, in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo, l’ANCI Abruzzo, la Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Teramo, Civica srl e l’Associazione Itaca.

“Anci Giovani Abruzzo ha ritenuto utile organizzare queste attività informative e di formazione per i giovani amministratori abruzzesi per intercettare con più efficacia le opportunità che saranno offerte dalla nuova programmazione europea e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, dichiara il Sindaco Vincenzo D’Ercole, Presidente di Anci Giovani Abruzzo.