CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE AREA CHIETI PESCARA, CARNOSO (PD): “DARE RISPOSTE A LAVORATORI”

PESCARA – “La vicenda della gestione del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara da parte dell’attuale giunta a trazione Marsilio evidenzia ancora una volta l’incapacità di canalizzare, gestire e utilizzare le risorse pubbliche a favore del territorio”.

Così, in una nota, Francesca Carnoso, segretaria del circolo Pd Nuova Pescara, che aggiunge: “In una contingenza come quella attuale non è pensabile ignorare la questione sociale che attraversa le persone e le famiglie che oltre a vedere drammaticamente ridotto il potere d’acquisto dei salari, si trovano costrette a dover sopperire di tasca propria ai disastri dell’inefficienza di una gestione regionale che addirittura si pone a parametro di sistema governativo nazionale”.

“Le forze del sindacato hanno evidenziato la criticità in cui versano le lavoratrici e i lavoratori in forza al consorzio. Le norme ci sono, si trasformino in diritti e siano capaci di dare risposte ai bisogni delle persone. Ora più che mai è il tempo di politiche di prossimità”, evidenzia.

“Si dia luogo nelle competenti sedi istituzionali e con apposita attività istruttoria alla adeguata sollecitazione per l’attuazione dei provvedimenti necessari. Al contempo invito il Presidente Marsilio ad assumere su di sé, con la prontezza di cui si fregia, la questione economica, produttiva e salariale del Consorzio e dei territori coinvolti. Questo a beneficio di un’area che certamente non merita ulteriori mortificazioni rispetto alle politiche di sviluppo”, conclude Carnoso.