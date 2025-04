CONSULTA DEI GIOVANI: FDI, “PASSO FONDAMENTALE PER IL FUTURO DELL’ABRUZZO”

L’AQUILA – “Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, esprime grande soddisfazione per l’approvazione, in Commissione Sanità, del Progetto di Legge riguardante l’istituzione della Consulta dei Giovani, sottolineando l’impegno della prima firmataria del testo, Marilena Rossi, consigliera regionale FdI”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Massimo Verrecchia.

“Si tratta di un’iniziativa strategica che pone al centro i giovani – aggiunge -, riconoscendoli come interlocutori fondamentali nei processi decisionali e amministrativi. Ancora più significativo è il fatto che il testo sia stato condiviso e sostenuto in maniera trasversale da tutte le forze politiche presenti in Commissione. Un segnale forte di unità istituzionale su un tema decisivo per il futuro dell’Abruzzo. Questo consenso ampio dimostra che, quando si tratta di investire sulle nuove generazioni, le appartenenze possono e devono lasciare spazio alla responsabilità comune”.

“La Consulta – osserva Verrecchia – rappresenta uno strumento concreto per promuovere la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita politica e istituzionale, in linea con i principi cardine di Fratelli d’Italia: la valorizzazione dell’identità nazionale, il senso di comunità, il rispetto per le istituzioni e la promozione della meritocrazia. Siamo convinti che il rafforzamento del legame tra i giovani e la cosa pubblica sia essenziale per costruire una classe dirigente consapevole, radicata nei territori e animata da spirito di servizio. In un tempo in cui il disinteresse giovanile verso la politica rischia di diventare cronico, l’istituzione della Consulta assume un valore ancora più rilevante rappresentando un’opportunità concreta per formare cittadini attivi, offrendo loro gli strumenti per comprendere, contribuire e incidere nelle dinamiche amministrative locali e regionali”.

“Fratelli d’Italia continuerà a promuovere ogni iniziativa volta a creare occasioni di protagonismo giovanile, con l’obiettivo di costruire un’Abruzzo più forte, più giusto e più partecipato”, conclude.