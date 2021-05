CONSULTA DIOCESANA, PEREGRINATIO DELLA MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA FA SOSTA ALL’AQUILA

L’AQUILA – Per iniziativa dell’Associazione nazionale Gvv (Gruppi di Volontariato Vincenziano) Aic Italia – la statua della Beata Vergine Maria, nell’effigie della Madonna della Medaglia Miracolosa benedetta da Papa Francesco, è in pellegrinaggio nel territorio italiano per sostenere spiritualmente l’opera, sempre più incessante nel tempo presente, del volontariato cattolico in favore delle povertà.

Alle 10 di mercoledì 5 maggi arriverà a L’Aquila e verrà accolta dal Gruppo Laicale del Volontariato Vincenziano di L’Aquila nella chiesa di S. Maria del Suffragio con un momento di preghiera a cui seguirà, alle ore 11, la S. Messa celebrata dal Can. Renzo D’Ascenzo, parroco della Cattedrale di S. Massimo e Assistente diocesano dei Gruppi Volontariato Vincenziano e quindi la preghiera silenziosa di quanti vorranno raccogliersi davanti alla sacra effigie.

Alle ore 15 avrà inizio la Preghiera guidata, come da programma, e alle ore 18,00 l’Arcivescovo, Sua Em.za Card. Giuseppe Petrocchi, concluderà l’intenso pomeriggio con la celebrazione della S. Messa in onore della Beata Vergine affidandole ogni intenzione per la diminuzione delle povertà parallelamente alla ripresa della vita dignitosa per tutti.