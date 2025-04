CONSULTA GIOVANILE: ANCORA PROTESTE PER MANCATE AUDIZIONI IN COMMISSIONE

CHIETI – “Esprimiamo soddisfazione nel sapere che ci sia nuovamente la volontà di istituire un Organo per noi molto importante e su cui da anni lavoriamo ma è mancata nuovamente la volontà di ascoltare le altre Istituzioni giovanili. La convocazione, infatti, è avvenuta solo per alcune di esse, escludendo a prescindere tutte le altre Consulte Giovanili attive in tutte le province, fatta eccezione per quella di Vasto, che nonostante avesse ricevuto dalla Commissione stessa un link per collegarsi da remoto e partecipare, non è stata ascoltata”,

Ancora polemiche per le mancate audizioni in quinta commissione, presieduta da Paolo Gatti di Fdi, sulla proposta di legge n.31 del 2025 tenutasi il 15 aprile con oggetto: “Istituzione della Consulta dei Giovani d’Abruzzo”, s

A protestare sono questa volta le Consulte Giovanili di Loreto Aprutino, Collecorvino, Castellalto, Ortona e Tortoreto.

“Sarebbe stata un’occasione per esprimere un parere sulla nuova proposta che riteniamo scarna e non funzionale nel tempo e costruire un dialogo per istituire, finalmente, una Consulta Giovanile Regionale frutto di condivisione con i territori, autonoma e svincolata da dinamiche di Partito: nell’art.4 della suddetta, appunto, i membri della Consulta vengono appunto nominati direttamente dai Consiglieri Regionali rendendola una vera e propria fotocopia del CRA a cui, inevitabilmente, dovranno rispondere senza alcuna autonomia personale e decisionale. Restiamo comunque a disposizione per avviare un percorso che punti in questa direzione se mai si palesasse la volontà di condividerla con chi le realtà giovanili le vive davvero”.