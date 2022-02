CONSULTA GIOVANILE L’AQUILA: LUDOVICO CALDARELLI NUOVO PRESIDENTE

L’AQUILA – Il nuovo presidente della Consulta Comunale Giovani è Ludovico Caldarelli, rappresentante degli studenti presso UnivAQ e membro dell’associazione studentesca Eolo L’Aquila.

Si tratta dell’organo di massima rappresentanza dei giovani fino ai 35 anni del comune dell’Aquila. Le elezioni si sono tenute nella sala Ipogea del Consiglio Regionale d’Abruzzo.

“Un risultato che onora in primis l’Università dell’Aquila che vede un proprio delegato come guida di un organo di fondamentale importanza per le ragazze e i ragazzi che scelgono di nascere crescere e realizzarsi in questa città – commenta Nino Giuseppe Critelli, senatore accademico di UnivAQ e coordinatore di Eolo L’Aquila – Non posso che essere orgoglioso del risultato raggiunto dalla nostra squadra che, ancora una volta, dimostra di essere in continua crescita in Università come in città. Da oggi al lavoro con più passione e impegno che mai. Puntiamo a diventare maggioranza anche in UnivAQ, il vento del cambiamento, sono certo, non si fermerà”.

Per il neo presidente, “i 3 valori principali sulla quale è fondata la mia idea di Consulta sono la partecipazione, la costanza e l’impegno – dichiara Caldarelli – sono sicuro che se tutti i consiglieri impiegheranno questi tre fattori raggiungeremo risultati importanti, sia a livello di crescita per noi stessi, che per il bene della città. Inutile ma doveroso sottolineare l’importanza del risultato, visto che, fin dalla sua fondazione, la Consulta Comunale dell’Aquila è sempre stata in mano ai partiti di Sinistra (si sono alternati negli anni, andando a braccetto, UDU e PD)”.

“Molti negli anni hanno provato a strappare alla sinistra la gestione dell’organo ma questa è la prima volta, sintomo di una situazione di totale caos all’interno della sinistra aquilana, ma soprattutto della nascita di un gruppo forte, che va oltre i personalismi dannosi dei singoli, che ha valori comuni, che vuole crescere insieme e far crescere la nostra città!”, conclude Caldarelli.