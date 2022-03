CONSULTA GIOVANILE L’AQUILA, PD ORGANIZZA PRESIDIO ANTIFASCISTA A PAGANICA

L’AQUILA – “Non si può sottovalutare la deriva culturale e sociale che tende ad imporre metodi intimidatori e antidemocratici, ad inquinare la corretta dialettica fra le parti e a strumentalizzare istituti rappresentativi della comunità giovanile aquilana”.

Così, in una nota, Deborah Palmerini, segretaria del Circolo Pd Paganica e Frazioni nell’annunciare per domenica 20 marzo, dalle 10.30 a Paganica, in piazza Regina Margherita, il presidio antifascista di solidarietà, organizzato dallo stesso Circolo in collaborazione con il Partito Democratico L’Aquila, i Giovani Democratici e l’Anpi, “dopo l’affissione di uno striscione intimidatorio sotto la sede del Partito Democratico dell’Aquila”-

“L’atto – ricorda – è avvenuto in seguito alla denuncia pubblica da parte di Paolo Antonelli, coordinatore dei Giovani Democratici dell’Aquila, sull’uso della sede di una organizzazione neofascista per lo svolgimento di una riunione della Consulta Giovanile comunale”.

“Non si può rimanere indifferenti perché L’Aquila ha un pesante passato di sangue e sofferenze. È la citta dei IX Martiri, delle stragi di Onna e di Filetto, dell’assassinio brutale di Giovanni Di Vincenzo a Masseria Cappelli”.

“Invitiamo pertanto tutte le cittadine e tutti cittadini ad essere con noi simbolicamente in presidio, come scorta civile e pacifica alle istituzioni democratiche”, conclude la nota.