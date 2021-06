PESCARA – Cresce il consumo di bevande alcoliche e tabacchi, in calo gli acquisti di abbigliamento e calzature: nel 2020, in Abruzzo, la stima della spesa media mensile delle famiglie è di 2.083 euro, con un calo del 5% circa rispetto al 2019 (2.193).

È la fotografia, nell’anno della pandemia, che ha rivoluzionato le abitudini degli abruzzesi, scattata dal report “Spese per consumi delle famiglie” dell’Istat.

In generale, la spesa media regionale è di 245 inferiore rispetto a quella nazionale, ma la flessione registrata tra lo scorso anno e il 2019 è inferiore a quella italiana (-9%).

Nel resto del Paese, la stima della spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è pari a 2.328 euro in valori correnti (2.560 euro nel 2019). La metà delle famiglie spende più di 1.962 euro al mese. Pur rimanendo ampi, si attenuano per il secondo anno consecutivo i divari territoriali, 627 euro tra Nord-est e Sud da 722 euro nel 2019.

Secondo stime preliminari, la spesa media mensile nel primo trimestre del 2021 diminuisce del 3,4% rispetto allo stesso trimestre del 2020, per gli effetti persistenti della crisi sanitaria. Al netto delle spese alimentari e per l’abitazione, il calo è più ampio e pari a -7,5%.

Per quanto riguarda i capitoli di spesa, in Abruzzo, del totale di 2.083 euro, il 38% riguarda la voce “Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili” (35,5% nel 2019) e il 21,4% riguarda “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (19,1% nel 2019). Tra i capitoli in calo vi sono “Abbigliamento e calzature” (4,6 nel 2019 e 3,7 nel 2020), i “Trasporti” (da 13,1 a 9,8), “Ricreazione, spettacoli e cultura” (da 4,4 a 3,7) e “Servizi ricettivi e di ristorazione” (da 3,9 a 3,1). Tra le voci in lieve aumento vi sono “Bevande alcoliche e tabacchi”.