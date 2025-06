CONSUMO DI SUOLO: CAMPITELLI, “OLTRE 4,8 MILIONI PER RINATURALIZZARE LE AREE URBANE DEGRADATE”

CHIETI – “La lodevole idea del MASE di Istituire il fondo per il contrasto del consumo del suolo si inserisce perfettamente nel quadro delle politiche regionali di sviluppo sostenibile e attuazione della nuova legge urbanistica che promuove il consumo di suolo a saldo zero e la rigenerazione delle aree urbane. Gli oltre 4.8 MLN amplieranno gli interventi di ripristino ecologico”.

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Ambiente e al Territorio, Nicola Campitelli, alla presentazione della DGR per avviare l’attuazione del decreto ministeriale n. 2/2025 con l’approvazione dei criteri per finanziare interventi di rinaturalizzazione urbana e periurbana.

“In questo contesto alla Regione Abruzzo è stata destinata una dotazione complessiva di 4.844.800 euro per il periodo 2023-2027, per finanziare interventi che mirano al ripristino ecologico dei suoli compromessi, attraverso azioni quali la de-impermeabilizzazione, la piantumazione di specie autoctone, la creazione di aree verdi pubbliche, orti urbani e sistemi di raccolta delle acque piovane. Saranno ammesse anche opere accessorie per l’arredo urbano e attività educative rivolte alla cittadinanza e alle scuole”, conclude.