CONTACT CENTER L’AQUILA, CENTROSINISTRA CHIEDE NUOVO CONSIGLIO STRAORDINARIO

L’AQUILA – “A distanza di tre mesi esatti dal Consiglio comunale tenuto sulla delicatissima vertenza dei lavoratori del Contact Center Inps, conclusosi con un indirizzo chiaro da parte dell’assise civica sulle modalità da seguire nel processo d’internalizzazione, ci vediamo costretti a chiedere la convocazione di un nuovo consiglio aperto visto la mancanza delle risposte attese”.

Così, in una nota i consiglieri di centrosinistra al Comune dell’Aquila Paolo Romano, Americo Di Benedetto, Stefano Palumbo, Elia Serpetti, Antonio Nardantonio , Giustino Masciocco, Lelio De Santis, Angelo Mancini, Emanuela Iorio, Stefano Albano, Elisabetta Vicini, Anna Lucia Bonanni.

“Ricordiamo che all’Aquila, per conto dell’INPS nei call center cittadini, lavorano in questo momento oltre 500 operatori che vivono un senso di precarietà dovuto al rischio di non vedere applicata la clausola sociale e perdere così qualsiasi garanzia sia del proprio posto di lavoro che dei diritti acquisiti”.

“Una situazione inaccettabile, a maggior ragione perché determinata da un soggetto pubblico, contro la quale combatteremo a fianco dei lavoratori fino al raggiungimento dell’obiettivo”, concludono.