CONTAGIATO DAL COVID E SENZA LAVORO: TROVATO MORTO A CORFINIO

CORFINIO – Era stato contagiato dal Covid ed era senza lavoro: ieri è stato trovato morto nelle campagne di Corfinio, lungo la piana attraversata dall’Aterno

Come si legge sul quotidiano Il Centro, l’uomo di origini macedoni lavorava tanti anni come fornaio in un panificio a Prezza, in e alcuni mesi fa si era trasferito fuori dall’Abruzzo, salvo poi tornare, senza però trovare un impiego stabile.

Il corpo è stato trovato dai carabinieri e dai vigili del fuoco che, insieme a un gruppo di volontari del paese, si sono messi alla ricerca del macedone dopo l’allarme lanciato dalla famiglia.

Sul caso i carabinieri hanno aperto un fascicolo anche se non sono stati ravvisati, al momento, elementi che possano ipotizzare il coinvolgimento di terze persone nella triste vicenda.

“Siamo profondamente addolorati e scossi da questa tragedia che colpisce una famiglia da tutti stimata in paese. Appena appresa la triste notizia, come amministrazione comunale ci siamo posti a disposizione della famiglia di questo nostro concittadino”, ha detto il sindaco di Corfinio Romeo Contestabile.

