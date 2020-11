CONTE A SINDACATI: “CONTRATTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE? PARTITE IVA IN DIFFICOLTA'”

ROMA – “Siamo in un periodo in cui si proporranno nuove e diverse disuguaglianze. Un impiegato pubblico oggi, non muovendosi da casa, può esercitare la propria attività con risparmio di tempo e risorse, mentre molte altre categorie stanno soffrendo veramente. Ad esempio gli esercizi commerciali e le partite Iva hanno serie difficoltà”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo ai sindacati che lamentano come insufficienti le risorse in manovra per il rinnovo dei contratti pubblici.

