CONTE A TERAMO: “ABBIAMO RICUCITO PAESE SFILACCIATO”

TERAMO – “La nostra comunità ha marciato insieme da nord a sud, penisola isole. Tutti hanno riscoperto questo forte senso di identità questa appartenenza comune. È stata la nostra forza ed è la nostra forza. Vorrei dire che in virtù dell’emergenza abbiamo ricucito un paese che per certi versi appariva ed era percepito molto sfilacciato”.

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso del terzo Forum internazionale del Gran Sasso all’Università di Teramo.

“Anche in questa prospettiva è centrale il ruolo della scienza e della tecnica”, ha detto, sottolineando che “l’ateneo è presidio per la tenuta del tessuto sociale e scintilla per il sistema produttivo del territorio”.

