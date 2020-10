CONTE A TERAMO: “IMPEGNO STRAORDINARIO PER INVESTIMENTI IN RICERCA”

ROMA – “Ho letto una lettera di qualche giorno fa di accademici, che invitava a ridurre i gap di investimenti in ricerca rispetto ad altri Paesi: è stato chiesto un impegno straordinario del governo. Siamo d’accordo: con il ministro Manfredi lavoreremo per un sistema all’altezza di queste aspettative, nella consapevolezza che non si possa trascurare questo decisivo ambito di intervento”.

Lo dice il premier Giuseppe Conte al terzo Forum internazionale del Gran Sasso presso l’università degli Studi di Teramo.

