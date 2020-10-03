CONTE A TERAMO: “TUTELA SALUTE E’ ANCHE TUTELA ECONOMIA”

3 Ottobre 2020 13:53

TERAMO – “L’esperienza italiana insegna che tutelare la salute dei cittadini significa preservare anche il tessuto produttivo, l’economia”.




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Lo afferma all’Università di Teramo il premier Giuseppe Conte aggiungendo che chi non ha preservato la salute dei cittadini “è andato a sbattere, non potendo tutelare neppure il tessuto produttivo”.

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