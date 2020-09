CONTE IN ABRUZZO: PEZZOPANE, “INCONTRERA’ ANCHE SINDACI CRATERE 2009”

TERAMO – “Il Presidente Conte sarà in Abruzzo, se non ci saranno contrattempi , il 23 ottobre prossimo ed incontrerà i sindaci del cratere 2009. Sarà un momento di grande importanza per tutto l’Abruzzo e per me motivo di grande soddisfazione a conferma della solidità del lavoro che stiamo facendo”.

Così la senatrice aquilana del partito democratico, Stefania Pezzopane.

“Il presidente del consiglio sarà con noi per affrontare tutte le necessità della ricostruzione. L’emergenza Covid ed i grandi problemi che vive il paese non hanno mai distratto questo governo e la maggioranza dai problemi che vivono le popolazioni del cratere 2009. Voglio ringraziare di cuore il premier che ha ascoltato il mio appello e la voce del territorio, decidendo di venire nel cratere, nonostante sia caricato da enormi impegni. Diversi saranno gli appuntamenti ma centrale sarà il confronto con gli amministratori del territorio colpito dal sisma 2009”, conclude la nota.

