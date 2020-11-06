CONTE: OGGI CDM, “ARRIVANO MISURE DECRETO RISTORI BIS”

ROMA – “Oggi con il Consiglio dei ministri entrano le misure del dl ristori bis”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso del food festival del Corriere della Sera. Tra le misure del decreto Conte cita “la sospensione della seconda rata Imu” e “il credito di imposta al 60% (sugli affitti, ndr) di settembre, ottobre, novembre, dicembre, la decontribuzione per i dipendenti e il rinvio dei versamenti per chi ha gli Isa”, gli indici sintetici di affidabilità.
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