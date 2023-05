CONTI ASL ABRUZZO: VERI’, “EQUILIBRIO CERTIFICATO DA TAVOLO MONITORAGGIO, PETTINARI SI AGGIORNI”

PESCARA – “L’equilibrio economico-finanziario 2022 del sistema sanitario abruzzese è già stato certificato dal Tavolo di monitoraggio ministeriale lo scorso 18 aprile: non c’è alcun dissesto nei nostri conti e soprattutto alcuna ipotesi di commissariamento, semplicemente perché non c’è alcuna perdita”.

Lo precisa l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, replicando alle dichiarazioni del consigliere regionale del M5S, Domenico Pettinari.

“Il consigliere – continua – probabilmente non era aggiornato, perché la partita 2022 dei conti è già chiusa da circa un mese e il ministero ha anche sbloccato la premialità di 24 milioni di euro assegnata alla nostra Regione per aver centrato gli obiettivi. Probabilmente il collega della minoranza ha fatto confusione sulle modalità con cui viene chiuso il bilancio di tutti i sistemi sanitari regionali, che non è la mera somma dei risultati d’esercizio delle singole Asl: a quel dato viene contrapposto infatti il risultato d’esercizio della Gsa, la gestione sanitaria accentrata, un Servizio specifico della Regione che gestisce una quota del fondo sanitario e che regola i rapporti economici e patrimoniali con lo Stato, con le altre Regioni, con le altre aziende sanitarie e che ha chiuso il 2022 con un utile di oltre 160 milioni di euro”.

Verì torna a rimarcare come gli sforzi messi in campo dal governo regionale, nonostante i maggiori costi sostenuti dal sistema sanitario negli ultimi 3 anni per far fronte all’emergenza Covid, siano riusciti a garantire l’efficienza e la tenuta economico-finanziaria della sanità abruzzese.