CONTI ASL IN ROSSO: PATTO PER l’ABRUZZO INCONTRA PARTI SOCIALI, “ORA SPETTRO AUMENTO DELLE TASSE”

PESCARA – I gruppi di opposizione regionale del Patto per l’Abruzzo hanno incontrato associazioni di categoria e sindacati sul tema del disavanzo delle Asl.

“È stato partecipato e ricco di argomentazioni l’incontro tra le forze politiche che compongono il Patto per l’Abruzzo e le parti sociali, che rappresentano il cuore pulsante della nostra regione”, si legge in una nota. ” All’incontro, che si è svolto oggi pomeriggio nella Sala Corradino D’Ascanio del Consiglio regionale in Piazza Unione a Pescara, hanno aderito 14 sigle, tra sindacati e associazioni di categoria”.

“Ascoltare i territori è un elemento cardine della nostra azione politica”, commenta Luciano D’Amico, che coordina il Patto per l’Abruzzo, “a tenere banco, tra le preoccupazioni espresse dalla società civile, lo spettro dell’aumento delle tasse per coprire i disavanzi Asl, a fronte di un sistema sanitario che continua a non rispondere alle esigenze dei cittadini; e le inefficienze riscontrate nelle azioni messe in campo dalla Regione per aumentare occupazione e potere di acquisto della popolazione”.

Continuano i consiglieri regionali di opposizione: “L’incontro di oggi sarà riproposto, in quanto rispecchia pienamente la nostra visione di Governo, che non può prescindere da un confronto costante e diretto con il tessuto socio economico dell’Abruzzo”.